В эфире национального телемарафона спикер Генштаба сообщил о потерях российских оккупационных сил за прошедшие сутки. По его словам, ВСУ нанесли удар по 20 районам сосредоточения захватчиков, 4 средствам ПВО, 4 артиллерийским средствам и станции РЭБ, информирует «НБН».

Помимо этого, 29 января Силы обороны «отминусовали» 960 «освободителей», 10 танков, 29 боевых бронированных машин, 42, автомобили, 5 единиц спецтехники и 35 дронов. Также Ковалев отчитался о «демилитаризации» истребителя-бомбардировщика Су-34 войск страны-агрессора на Луганщине.

Отметим, что за период большой войны с РФ защитники уничтожили 332 самолета и 324 вертолета «второй армии мира».

Ранее в британской разведке подсчитали, сколько бронетехники потеряли ВС РФ после 24 февраля 2022 года.