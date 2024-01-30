Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона Фитьо сообщил, что на Купянском направлении находится около 40 тысяч российских военнослужащих.

Согласно его словам, россияне на протяжении всего времени подтягивают туда резерв, чтобы восполнить потери, которые они несут в результате боевых действий, а также из-за дезертирства.

Дословно из заявления Фитьо:

Мы держим под контролем поголовье захватчиков РФ на каждом из направлений в зоне ответственности ОСГВ «Хортица». В общей сложности после в нашей полосе ответственности зафиксировано порядка двух сотен тысяч оккупантов. Именно на Купянском направлении – где-то 44 тысячи.

На протяжении минувших суток там произошло одиннадцать атак врага – в Синьковке, Тернах, а также Серебрянском лесничестве.

У оккупантов возросли потери раненными и убитыми на 289 человек. Еще двух россиян удалось взять в плен.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество ракет и БПЛА, которыми Россия атаковала Украину в 2024 году.