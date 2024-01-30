Глава пресс-службы в эфире национального телемарафона в очередной раз подчеркнул, что «вторая армия мира» не установила контроль над Табаевкой, в населенном пункте идут боевые действия, информирует «НБН».

Как объяснил Фитьо, с приближением в стране-агрессоре президентских выборов Кремлю нужно показать россиянам хоть какую-то победу, именно поэтому пропаганда врет о захвате села.

По словам представителя Сухопутных сил, в государстве-террористе по-прежнему побеждает телевизор над холодильником. По этой причине рупоры путинского режима подают населению захват Крахмального и «оккупацию» Табаевки как взятие Берлина. Он добавил, что любая победа врага, которая имеет административное название, для РФ просто что-то самое невероятное.

Напомним, спикер Генштаба ВСУ рассказал о потерях «второй армии мира» за 29 января. Представитель Сил обороны сообщил о «демилитаризации» истребителя Су-34 ВС РФ.