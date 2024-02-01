В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что бойцы подразделения Group 13 провели спецоперацию в Крыму, результатом которой стала «демилитаризация» ракетного катера «Ивановец» российских оккупационных сил, информирует «НБН».

У Буданова отметили, что корабль «второй армии мира» находился на рейде озера Донузлав Черноморского района. Разведчики нанесли ряд ударов по корпусу «Ивановца», отправив его к крейсеру «Москва». В ведомстве добавили, что поисково-спасательная операция захватчиков не принесла результатов.

Стоимость «демилитаризированного» корабля путинских оккупационных сил составляет 60-70 миллионов долларов.

Ранее Силы обороны в Севастополе потопили сторожевой корабль «Тарантул» ВМС РФ. Партизаны движения «Атеш» заявили, что это судно россияне украли у Украины в 2014 году.