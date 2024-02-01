Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в ТГ-канале, только за последние сутки в боях на территории Украины враг потерял одну тысячу своих солдат.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили двенадцать танков, тридцать три артиллерийские системы, две единицы РСЗО, 36 беспилотников, одну крылатую ракету, а также десять единиц специальной техники.

В общем, если смотреть на ситуацию на фронте, то украинские военнослужащие отбили за вчера девять атак россиян на Лиманском направлении. Помимо того, украинские войска продолжили мероприятия по расширению плацдармов в Херсонской области. Авиация нашей страны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава врага.

Напомним, ранее мы уже писали об анонсе Буданова, который не исключает усиления ударов по России.