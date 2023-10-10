Издание «Важные истории» рассказало, что в Ржеве семья российского захватчика Михаила Смирнова вскрыла гроб якобы с его телом, однако внутри оказался чужой человек, информирует «НБН».

Дальние родственники Смирнова устроили скандал из-за присланного им неопознанного трупа. Представители военной прокуратуры взяли образцы ДНК «для анализа», предупредив членов семьи мобилизованного о том, что они должны, не ожидаясь результатов, похоронить тело чужого человека.

Знакомый ликвидированного в Украине «освободителя» сообщил, что результаты экспертизы будут готовы в течение трех месяцев, однако администрация настояла на том, чтобы семья оккупанта похоронила присланный им труп как Михаила Смирнова, чтобы он не лежал в морге.

Власти уже выделили «гробовые», кроме того, оказалось, что дальние родственники заинтересованы в получении денег от государства, а со Смирновым они вовсе не общались. Также им нужно как можно скорее получить дом и двухкомнатную квартиру погибшего.

Ранее СМИ сообщали, что в РФ родственники пленных «освободителей» начали получать «похоронки».