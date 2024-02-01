Военачальник заявил, что наша армия столкнулась с критической нехваткой боеприпасов. Главный разведчик страны назвал снаряды одним из наиболее решающих факторов в этой войне, подчеркнув, что они нужны Украине в больших количествах.

Кроме того, ВСУ необходимы артиллерийские системы, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Начальник ГУР МОУ уточнил, что Силам обороны необходимо значительно увеличить количество пушек, любого типа и возраста. Буданов объяснил, что годы боевых действий наносят ущерб этому дальнобойному оружию украинских войск.

Генерал отметил, что защитники в БПЛА более-менее на равных с РФ. В то же время враг постоянно учится на своем опыте, поэтому использование дронов на поле боя будет набирать обороты.

Военачальник добавил, что ВСУ было бы неплохо получить штурмовики А-10. Эти американские боевые самолеты действительно помогли бы нанести поражение стране-агрессору.

Отметим, в интервью британскому СМИ Буданов спрогнозировал, когда защитники начнут новое контрнаступление.