В среду, 31 января, кремлевский диктатор на встрече со своими доверенными лицами на выборах прокомментировал атаки Украины в глубоком тылу страны-агрессора. Военный преступник заявил, что для этого оккупанты должны «двигать всю линию боестолкновения» и создать «демилитаризованную» зону, чтобы предотвратить удары Сил обороны дальнобойным оружием, информирует «НБН».

В отчете ISW отмечается, что заявленные главой Кремля расплывчатые цели фактически недостижимы, пока Украина продолжает бороться против «второй армии мира». Кроме того, ВС РФ пришлось бы постоянно «отодвигать» линию фронта, пока есть неоккупированные регионы, ведь на новозахваченных территориях они все равно попадали бы под артиллерийский огонь ВСУ.

По мнению экспертов, такие высказывания российского лидера скорее направлены на попытку использовать нынешние нарративы в западных СМИ, чтобы остановить поддержку Украины союзниками и вынудить их согласиться вести переговоры с Кремлем на его условиях.

Аналитики обратили внимание на то, что глава РФ включил в «демилитаризованную» зону Харьков, который ранее он называл «российским» городом. Вероятно, Путин решил использовать сообщения о маловероятном наступлении оккупантов на областной центр, чтобы отвлечь внимание Украины от наступления захватчиков на границе Харьковщины и Луганщины.

В ISW добавили, что в Белгородской области «освободители» способны проводить лишь действия тактического уровня, которые могли бы выполнять роль маневров для оттягивания и сковывания Сил обороны Украины вдоль границы.

Ранее в Институте изучения войны объяснили, зачем Кремль подогревает тему «раздела» Украины в ее странах-соседях.