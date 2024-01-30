В аналитическом материале ISW отмечается, что страна-агрессор пытается вбить клин между Украиной и ее соседями на Западе, используя неоимпериалистические и националистические настроения в этих государствах, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на то, что депутат национального собрания Венгрии, лидер ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи размечтался о Закарпатье. Политик заявил, что его страна «должна претендовать» на этот регион, в случае поражения Украины в войне с РФ.

Помимо венгерского депутата лидер румынской партии АСР Клаудиу Тырзиу заявил, что его стране «необходимо интегрировать» соседние с ней украинские территории. Политик считает, что это якобы поможет Румынии сохранить свой суверенитет. Ради присоединения украинских регионов Тырзиу даже готов пожертвовать членством в НАТО.

Американские аналитики напомнили, что РФ предлагала идею раздела территорий Украины между соседними государствами еще до 22 февраля 2022 года.

Вновь соответствующие заявления Кремль усилил в декабре прошлого года. Диктатор Владимир Путин и его соратники заявляли, что Украина якобы имеет исторические «территориальные споры» с Венгрией, Польшей и Румынией. Москва утверждала, что якобы страна сможет сохранить свой суверенитет, только если будет состоять из границ Львовской области.

В ISW отмечают, что с помощью этой ультранационалистической концепции, которая распространилась среди некоторых европейских политических сил, РФ пытается вбить клин между Украиной и ее западными соседями.

Ранее аналитики рассказали, как россияне используют идеи об «отделении» Техаса от США для дестабилизации страны.