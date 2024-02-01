Российская Федерация обвиняет Украину в сбитии Ил-76, который упал под Белгородом. Следком государства-террориста заявляет, что по самолету якобы ударила армия Украины. В пресс-службе сообщили, что смогли установить тип вооружения, которым атаковали борт армии Путина, информирует «НБН».

В Следственном комитете утверждают, что военнослужащие соседней страны осуществили «теракт», ударив по Ил-76 из американского ЗРК Patriot. По версии россиян, на месте крушения самолета обнаружили более ста фрагментов корпусов и механизмов двух ракет от этой западной установки.

Ране в Институте изучения войны рассказали, что Москва хочет использовать падение Ил-76 для дискредитации Украины. Американские аналитики обратили внимание на заявления представителей Кремля и пропагандистов сразу после катастрофы.