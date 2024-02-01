Российские паблики пишут, что катер «второй армии мира» был вооружен четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет «Москит». На момент атаки ГУР на «Ивановец» на его борту были ракеты, информирует «НБН».

Пропагандисты жалуются, что удар Украины морскими дронами потопил корабль, на котором находилось 33 захватчика: из них 32 оккупанта якобы эвакуировали, а одного забрали в больницу с тяжелым ранением.

В пресс-службе ВМС ВСУ отмечают, что на борту «Ивановца» могло находиться до 40 «освободителей». В ведомстве сообщили, что потопление ракетного катера – существенная потеря для Черноморского флота страны-агрессора, в составе которого кораблей проекта 1241.1 до сих пор было всего три.

«Ивановец» находился в составе 41-й бригады ракетных катеров, которая ранее уже понесла потери после атаки ВМС и СБУ на малый ракетный корабль россиян «Самум».

Напомним, что у Буданова показали кадры спецоперации ГУР МОУ по ликвидации катера оккупантов «Ивановец».