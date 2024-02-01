В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ констатировал, что российского присутствия на территории временно захваченного Крыма становится меньше. Украинские пилоты тактической авиации «очищают» полуостров от оккупантов с помощью крылатых ракет, которые Киев получил от союзников, информирует «НБН».

По словам полковника, Силы обороны 31 января поразили объекты на аэродроме «Бельбек» в Севастополе, не уточнив, что именно «отминусовали» защитники. Игнат призвал дождаться подтверждения разведки и спутниковых снимков, которые продемонстрируют последствия атаки.

В то же время российские СМИ заявляют, что армия Украины вчерашними атаками на Крым «демилитаризировала» личный состав и авиацию путинских оккупационных сил. Они пишут, что ракеты ВСУ ударили по аэродрому «Бельбек» и тренировочному лагерю спецназа вблизи Гвардейского.