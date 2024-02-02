В эфире национального телемарафона полковник напомнил, что украинская противовоздушная оборона имеет возможности сбивать дроны-камикадзе «Шахед» и крылатые ракеты. При этом в стране не так много средств для уничтожения баллистики, что понимает враг, информирует «НБН».

По словам спикера ВС ВСУ, российские оккупационные силы для атак на Украину начали чаще применять средства, которые летят по баллистической траектории: ракеты С-300, Х-22, «Кинжал» и «Искандер-М».

Игнат отметил, что при этом часть баллистического оружия оккупантов бьет по ложным целям и не долетает туда, куда метит. Это в частности связано со снижением качества российских ракет.

Напомним, представитель Воздушных сил рассказал, запасы каких ракет остались в арсенале войск Российской Федерации.