О том, что на данном этапе войны путинская армия располагает 900-ю высокоточными дальнобойными ракетами различных типов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, уровень подобных запасов оккупантов, фактически, остался на прежнем уровне, так как враги, на протяжении последних 3-х комбинированных ударов по Украине использовали большое количество ракет: 29-го декабря российско-оккупационные войска вторжения применил 158 средств воздушного нападения (как ударные беспилотники, так и ракеты), а 2-го января — около 100 идентичных боеприпасов.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что «вторая армия мира» запускает приблизительно то количество ракет во время атак на Украину, которое ВПК государства-террориста способен изготовить на протяжении месяца.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как Игнат оценивал заявление эстонской разведки об активизации российских обстрелов Украины из-за поставок F-16.