Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет сотрудник одной из спецслужб РФ, пишет, что ВСУ запустили в сторону аэродрома «Бельбек» 7 ракет Storm Shadow/SCALP, 4 из которых сбила ПВО оккупантов, информирует «НБН».

Остальные ракеты Сил обороны попали в авиабазу: две поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, одна – пункт связи.

В результате удара погибли 10 «освободителей», среди погибших фигурирует командир авиационной эскадрильи, военный летчик 1-го класса, генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Напомним, 1 февраля бойцы ГУР МОУ в Крыму отправили на дно очередной корабль ЧФ РФ – ракетный катер «Ивановец». В ВМС ВСУ сообщили, сколько захватчиков могли быть уничтожены в ходе атаки украинских разведчиков.