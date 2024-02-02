Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на информацию в российских пабликах, заявил, что удар по аэродрому «Бельбек» ликвидировал командира авиационной эскадрильи, военного летчика 1-го класса, генерал-лейтенанта Александра Татаренко, информирует «НБН».

Россияне пишут, что две ракеты атаковали командный пункт 38-го истребительного авиационного полка «второй армии мира», еще одна ракета прилетела в пункт связи аэродрома.

Сообщается, что Силы обороны запускали крылатые ракеты по Крыму, по неожиданным для «освободителей» маршрутам: из них большая часть летела над поверхностью Черного моря.

Напомним, 31 января на временно захваченном полуострове прогремела серия взрывов. Оккупанты пожаловались на атаку, заявив, что ПВО якобы уничтожила 20 ракет.

В то же время СМИ сообщают, что ВСУ нанесли удары по двум объектам ВС РФ на территории Крыма. Силы обороны на аэродроме «Бельбек» «отминусовали» истребители и личный состав армии Путина.