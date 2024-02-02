В эфире национального телемарафона представитель оперативного командования «Юг» сообщила, что РФ держит на левобережье Запорожья и Херсонщины более 70 000 «освободителей», а также сотни единиц вооружения и техники.

Гуменюк отметила, что в то же время группировка россиян на этих территориях постоянно меняется в количественном и качественном составе, информирует «НБН».

Глава пресс-центра объяснила, что это связано с неудачными штурмами захватчиков. В ходе таких операций Силы обороны «демилитаризуют» до 70% личного состава каждой группы, поэтому вражеские подразделения постоянно перебрасывают с одного направления на другое.

Она уточнила, что не все оккупанты из 70 000 войск РФ на левобережье Днепра сосредоточены вдоль линии фронта, часть сил командование врага держит в глубоких тылах, откуда подтягивает их в качестве дополнительного ресурса.

Ранее спикер ОК «Юг» прокомментировала угрозы захватчиков вернуться на правый берег Херсонщины и повторно оккупировать областной центр.