Как информирует «НБН», вечернее видеообращение украинского лидера было опубликовано на официальных страницах президента Зеленского в социальных сетях, в том числе в Facebook и ТГ-канале.

В своем сообщении Зеленский, в частности, отметил:

Главной на сегодня новостью является та, которую мы все весьма ожидали, ради которой мы на разных уровнях работали месяцами. Итак, результат всего этого – в Украину прибыли еще две системы ПВО, которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока что еще недостаточно таких систем для полной защиты Украины, однако мы работаем ради этого каждый день.

При этом украинский лидер высказал благодарность всем, кто помогает Украине. Благодарен всем, кто укрепляет Украину!

Напомним, ранее мы уже писали, что ВСУ уничтожили группу ФСБшников в районе Брянска.