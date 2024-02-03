Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом проинформировало немецкое информационное агентство DPA.

Так, в сообщении газеты отмечается, что на переговорах относительно партнерства в сфере безопасности между Германией и Украинским государством уже существует проект соглашения, Целью которого является подписание межправительственного соглашения во время Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно сообщению, подписание было запланировано на шестнадцатое февраля.

В своем ответе на запрос DPA глава пресс-службы правительства подчеркнула, что переговоры между федеральным канцлером Шольцом и президентом Украинского государства Зеленским относительно партнерства по безопасности продолжается в ближайшее время.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что министры ЕС должны были рассмотреть гарантии безопасности для Украины.