Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky TG24, об этом непосредственно перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В частности, в своем заявлении он акцентировал внимание на том, что Российская Федерация продолжает атаковать Украину, но потери РФ растут, соответственно нужно поддерживать Киев больше, а не меньше. Сегодня на заседании будут обсуждены гарантии безопасности для Украины.

Министры должны мне дать ориентиры, чтобы вынести варианты на саммите лидеров, — отметил Боррель.

Главный европейский дипломат подчеркнул, что важно, чтобы военная поддержка Украины продолжалась на европейском уровне, а не только на двустороннем уровне. Помимо прочего Боррель добавил, что пора направить все свои возможности в поддержку Украины, так как Россия усиливает атаки.

Напоследок высокопоставленный европейский чиновник добавил:

Министры должны будут мне дать указания, чтобы предоставить Совету Европы предложение относительно обязательств в сфере безопасности, которые в большей степени направлены на повышение возможностей структур и координацию двусторонних соглашений между странами-участниками и Украиной, а также то, что мы делаем на уровне Европейского совета союза.

Напомним, ранее Боррель рассказал, какие важные вопросы по Украине будут подниматься на заседании Европейской комиссии в декабре.