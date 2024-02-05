Американское издание Forbes утверждает, что через полгода армия Путина может остаться без боевых машин пехоты, так как эта техника уничтожается быстрее, чем россияне ее производят, информирует «НБН».

Журналисты обратили внимание на то, что за все время полномасштабного вторжения оккупационные силы России в среднем теряли 19 танков, боевых машин, гаубиц и другое вооружение.

Однако 3 февраля уничтоженной и поврежденной техники путинских войск было 70 единиц, среди которой 16 танков, 29 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. ВСУ в то же день потеряли 30 единиц техники, по большей части грузовики, два танка и один БТР.

В материале отмечается, что такой уровень потерь боевой техники для россиян не является устойчивым, поскольку выпуск такого вооружения в России отстает от уровня потерь. На сегодня оккупанты большую часть техники восстанавливают из запасов, которые не бесконечны.

Forbes пишет, что сейчас «вторая армия мира» теряет сколько техники в Украине, как никогда ранее, ежемесячно захватчики остаются без около 400 боевых машин пехоты. Согласно прогнозу СМИ, БМП у «освободителей» осталось всего на полгода.

Напомним, Forbes заявило, что РФ готовит новое наступление на Купянск Харьковской области. В ОВА и СНБО прокомментировали сообщение журналистов.