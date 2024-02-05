В материале Forbes отмечается, что ВС РФ намерены повторно захватить Купянск до «переизбрания» кремлевского диктатора Владимира Путина в марте. Для этого в районе города враг сосредоточил около 40 000 оккупантов, 50 танков и 600 боевых машин, информирует «НБН».

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя заявления иностранных журналистов, напомнил, что «вторая армия мира» наступает под Купянском с февраля 2022 года.

Чиновник объяснил, что для захватчиков это направление является стратегически важным, здесь они применяют все оружие, которое имеют. Он добавил, что ВС РФ уже больше полгода наступают на всех участках фронта и Силы обороны успешно отбивают штурмы. Кроме того, защитники постоянно усиливают обороноспособность Харьковщины и готовятся к любому развитию событий.

В свою очередь руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что данные СМИ о скоплении сил РФ под городом отличаются от реальности. Лейтенант ВСУ отметил, что при этом на Западе должны осознать серьезность ситуации на поле боя, в частности те, кто принимает решение о помощи Украине.

Ранее в ВСУ объяснили, что нужно врагу для повторного наступления на Харьков.