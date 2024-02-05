В интервью изданию rnd представитель оборонного ведомства ФРГ оценил, смогут ли ракеты Taurus переломить ситуацию на фронте в пользу украинских сил, информирует «НБН».

По словам генерала, ВСУ уже применяют дальнобойное оружие, предоставленное государствами-союзниками. Фройдинг считает, что ни одна система вооружений не является переломным моментом или панацеей в войне.

Представитель Берлина отметил, что намного важнее то, как командование армии Украины использует те средства, которые есть в его распоряжении. Он подчеркнул, что именно это является залогом успеха на фронте, а не «символическое чудо-оружие».

Фройдинг добавил, что сейчас гораздо важнее заняться долгосрочным структурированным развитием потенциала украинских войск и в этом процессе ФРГ возьмет на себя ведущую роль.

Ранее глава Минобороны Германии прокомментировал слухи об обмене ракетами Берлина с Лондоном для поставок Taurus в Украину.