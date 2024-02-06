Главный разведчик Украины в эксклюзивном интервью канадскому изданию Global News ответил на вопрос, обеспокоен ли он тем, что государства-партнеры Киева через почти два года полномасштабной войны «теряют интерес» к ней.

Начальник ГУР МОУ лаконично отметил, что война в нашей стране – это не ТВ-шоу, чтобы интересоваться или нет, информирует «НБН».

Отметим, что ранее глава государства Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу говорил, что жители Европы не должны привыкать к событиям в Украине. Президент предупредил, что при таком развитии событий государства могут не отреагировать вовремя на нападение РФ.

Как сообщалось, Буданов рассказал об оружии, которое крайне необходимо украинским войскам. Также генерал назвал боевые самолеты, которые было бы неплохо получить ВСУ от Запада.