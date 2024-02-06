Глава Днепропетровской ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВС РФ иранским беспилотником на Марганец были ранены два человека, информирует «НБН».

Лысак уточнил, что 50-летняя женщина будет лечиться дома, 63-летнего мужчину увезли в медучреждение в состоянии средней тяжести. Также, по словам чиновника, удар «Шахедом» повредил четыре частных дома и автомобиль.

Начальник областной военной администрации уточнил, что детали обстрела Марганца уточняются, опубликовав фотографии последствий атаки дроном-камикадзе.

Напомним, в ночь на 6 февраля армия Путина ударила ракетами С-300 по поселку городского типа Золочев на Харьковщине. Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о жертвах и показал кадры разрушений.