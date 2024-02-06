Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Global News.

Итак, более 83 тысяч ракет CRV7, которые были предназначены для наземного пуска, в настоящее время находятся на складах армии Канады в Дендерне. Более того, страна уже наняла частную компанию, чтобы их утилизировать.

Дословно из заявления Кирилла Буданова:

Это оказало бы помощью Украине в противостоянии российской агрессии, а также сэкономило бы налогоплательщикам расходы на их уничтожение. Имеем надежду на то, что это будет беспроигрышная ситуация.

Канада рассматривает возможность передачи ракет Украине, но есть ряд проблем. CRV7 — это устаревшие боеприпасы, которым уже несколько десятилетий. Во-вторых, они могут быть небезопасными, так как со временем могли стать нестабильными. Это представляет опасность как для людей, которые будут с ними работать, так и для тех, кто будет их транспортировать.

Украинская же стаиворона утверждает, что из-за тяжелого положения, в котором оказалась страна, Киев готов пойти на риск, тем более, что со старыми боеприпасами бойцы ВСУ уже привыкли обращаться.

Напомним, ранее немецкий генерал оценил, помогут ли ракеты Taurus изменить ход войны.