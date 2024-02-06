Глава пресс-центра в эфире национального телемарафона обратила внимание на то, что, начиная с выходных, «вторая армия мира» не использовала для обстрелов нашей страны беспилотники «Шахед», информирует «НБН».

Спикер ОК «Юг» сообщила, что Украина продолжает фиксировать активность грузовых бортов по направлению Тегеран – Москва. Исходя из этого, пауза в атаках дронами-камикадзе на нашу страну, вероятно, связана с поисками «освободителями» новых площадок для запуска ударных беспилотников.

Гуменюк отметила, захватчикам известно, что ВСУ знают их места запусков БПЛА. Поэтому после удара по аэродрому «Бельбек» в Севастополе и других подобных атак россияне извлекают уроки и ищут, как обезопасить себя и технику от обстрелов.

Также, по ее словам, враг может проводить слаживание дроновых подразделений, поскольку для осуществления массированных обстрелов нужно научить операторов БПЛА и провести общую координацию действий.

Ранее спикер ОК «Юг» перечислила ошибки ВС РФ, которые используют защитники для ликвидации россиян на левом берегу Херсонской области.