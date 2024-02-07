Начальник Николаевской ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара российских оккупационных сил по областному центру были повреждены около 20 жилых домов, произошли возгорания на участке подземного газопровода и на территории инфраструктурного объекта, информирует «НБН».

Мэр Николаева уточнил, что два десятка домов остались без крыш, коммунальщики ликвидируют последствия повреждений газовых и водопроводных сетей.

По словам чиновника, в результате обстрела есть раненные. Одного мужчину госпитализировали с тяжелыми минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, он умер в реанимации.

Напомним, 6 февраля ВС РФ ударили дроном-камикадзе по Марганцу Днепропетровской области. Начальник ОВА сообщил о последствиях атаки и показал кадры разрушений.