В интервью Forbes представитель Минцифры рассказал, что у Украины есть множество дронов, которые поражают цели на расстоянии до 20 километров, однако защитники нуждаются в БПЛА, которые будут наносить удары на расстоянии до 40 километров, информирует «НБН».

Федоров отметил, что по этой причине в нашей стране разрабатываются аналоги беспилотников «Ланцет», которые производит Российская Федерация. Чиновник уточнил, что дроны такого типа являются достаточно высокотехнологичными.

Вице-премьер добавил, что в ближайшие недели решится судьба контрактов на выпуск аналогов «Ланцетов». По его мнению, в течение двух месяцев в пабликах РФ начнут появляться сообщения о том, как горят танки «второй армии мира».

Ранее в ISW сообщили, сколько денег зарабатывает Иран на продаже БПЛА «Шахед» стране-агрессору.