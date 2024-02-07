Американские эксперты в своем отчете обратили внимание на данные о производстве «Шахедов» для РФ, полученные группой хакеров Prana Network с почтовых серверов иранской компании IRGC Sahara Thunder, которые она взломала, информирует «НБН».

Аналитики отмечают, что в документах есть сведения о стоимости иранских дронов-камикадзе. Обнародованная хакерами информация свидетельствует, что Кремль платит Тегерану 193 000 долларов за Shahed-136 партиями по 6000 дронов-камикадзе, что в целом составляет 1,1 миллиарда долларов.

Кроме того, Москва также хочет в год купить 677 БПЛА Shahed-238 одного типа, за которые заплатит около 974 миллионов долларов. Также РФ намерена приобрести 2310 таких же беспилотников другого типа, что обойдется в как минимум 2,1 миллиарда долларов.

В ISW обратили внимание на обсуждения высокой стоимости «Шахедов» российскими военкорами. Отмечается, что цена на дроны-камикадзе включает в себя риски, которые берет на себя Тегеран, поставляя БПЛА Москве.

Ранее стало известно, что россияне начали выпускать аналоги «Шахедов» под названием «Ястреб».