Оборонное ведомство РФ заявило о предотвращении попытки «киевского режима» осуществить «теракт» в Белгородской области ударом из РСЗО RM-70 Vampire. У Шойгу утверждают, что противовоздушная оборона над территорией региона якобы уничтожила 7 реактивных снарядов, информирует «НБН».

В то же время Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов и другие паблики РФ рассказали, что в результате атаки на областной центр произошло возгорание на заводе железобетонных конструкций.

Сообщается, что снаряд попал в котельную промышленного объекта ЖБК-1 и цех металлоизделий. В результате прилета на предприятии вспыхнул пожар, кадры которого показали в Сети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре в двух многоэтажках выбило окна, около 15 авто повреждены осколками, по предварительных данным, есть двое пострадавших.

Путинский чиновник добавил, что также есть повреждения на территории одного из предприятий.

Ранее в РФ заявляли об атаке на регион 5 февраля. В результате удара пострадало двое оккупантов.