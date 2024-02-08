Как имнформирует «НБН», на своей странице в ТГ-канале Владимир Зеленский отметил, что новым главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Залужного был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Также об отставке Залужного и назначении Сырского свидетельствуют указы президента №59/2024, №60/2024 соответственно.

Дословно из заявления Зеленского:

Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Как известно, Александр Сырский, перед назначением на должность главнокомандующего ВСУ был командующим Сухопутными войсками ВСУ. Пока остается неизвестным, кто вместо него возглавит самую многочисленную часть часть армии Украины.