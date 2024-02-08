Спикер оперативного командования «Юг» во время брифинга 8 февраля сообщила, что для путинских оккупационных сил на левобережье региона действует «командирское эмбарго» на бронетехнику, поэтому штурмы захватчиков остаются «мясными», информирует «НБН».

По словам начальницы пресс-центра, ВСУ продолжают боевую работу вблизи села Крынки, где они установили флаг Украины, и закрепляются на позициях. Однако «освободители» не теряют надежды «выбить» защитников, за прошедшие сутки враг предпринял четыре таких попытки.

Представитель Сил обороны юга, подчеркнула, что захватчики верят в армию Украины, поэтому и экономят бронетехнику, чтобы им было чем биться, когда придет наша.

Ранее спикер ОК «Юг» рассказала, сколько живой силы держит РФ на левом берегу Запорожской и Херсонской областей.