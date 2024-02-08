Представитель Госпогранслужбы в эфире национального телемарафона прокомментировал публикации в СМИ, которые ссылаются на белорусский мониторинговый Telegram-канал «Беларускі Гаюн» относительно переброски РБ военной техники в Брестскую область в 40 километрах от границы с Украиной, пишет «НБН».

Демченко уточнил, что сообщение белорусского мониторингового канала касалось перемещения боевой техники исключительно в направлении Бреста на точку, где проходили военные учения, а не к нашей государственной границе.

Спикер ГПСУ добавил, что военные не фиксируют на территории РБ какой-либо группировки войск, которую перебрасывали бы к границе Украины. Кроме того, также не фиксируется перемещение личного состава или техники на территории соседнего государства.

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