О том, что кремлевскому тирану Владимиру Путину пока еще не удается полноценно втянуть армию своей страны-сателлита [РБ] в войну с Украиной, но возможны различные сценарии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Главного управления разведки Минобороны Андреем Юсовым в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, Путин намеревается использовать так называемый «белорусский фактор» с целью отвлечения внимания украинских сил и резервов, подобным образом сформировав дополнительные «точки напряжения». Впрочем, до непосредственного вовлечения белорусской армии в агрессивную захватническую войну против Украины, в частности, сухопутных операций, российский диктатор так и не «дожал» своего коллегу Александра Лукашенко.

Спикер ГУР МОУ подчеркнул — ситуация с вероятным участием Беларуси в войне постоянно отслеживается, контролируется и анализируется украинскими военными специалистами.

Ранее мы информировали о том, как Буданов объяснял необходимость продолжения атак и спецопераций на Крымском полуострове.