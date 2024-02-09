Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве, заявило, что причина увольнения Залужного с должности главком ВСУ – «системная усталость» президента от него и «неспособность работать в команде», информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, также Зеленского подтолкнул к кадровым перестановкам в военном руководстве ряд проблем в армии и некоторые пожелания Залужного к союзникам, которые были нереализуемыми.

Например, в конце прошлого года СМИ писали, что «железный генерал» говорил главе Минобороны США Ллойду Остину о необходимости 17 миллионов боеприпасов. При этом такое количество снарядов не удастся изготовить и за несколько лет.

Однако главным является то, что глава государства якобы не чувствовал готовность военачальника работать в предложенном режиме. Помимо этого, Залужный не смог добиться желаемых результатов во время нескольких операций.

Ранее иностранное издание оценило последствия увольнения Залужного для украинского президента и страны.