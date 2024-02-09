Британская разведка рассказала, что на заводе под Ижевском россияне производят ряд баллистических ракет, в частности «Искандеры», которыми армия Путина наносит удары по Украине. В среду, 7 февраля, на предприятии прогремел мощный взрыв.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что российские пропагандисты объяснили инцидент «плановыми испытаниями» ракетных двигателей, хотя изначально предполагалось, что он произошел по вине рабочих.

В разведке Великобритании не считают, что взрыв на объекте ВПК был результатом удара украинских БПЛА, учитывая, что завод расположен в 1200 километрах от страны. Кроме того, местные жители не сообщали об атаках дронов в день взрыва.

В ведомстве считают, что «хлопок» на предприятии произошел из-за небрежного обращения и хранения взрывоопасных материалов. Москве необходимо большее количество оружия для продолжения войны, поэтому круглосуточное производство и усталость персонала привели к аварии.

Британская разведка убеждена, что в дальнейшем количество таких инцидентов будет лишь расти, поскольку под Ижевском произошел уже пятый «необъяснимый» взрыв на объекте ВПК за последние четыре месяца.

Напомним, 9 февраля БПЛА ударили по двум НПЗ в Краснодарском крае РФ. СМИ заявили, что за атаками на заводы стоит СБУ.