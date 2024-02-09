Как сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в СБУ, спецслужба осуществила атаки беспилотниками на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае государства-террориста, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, в результате атаки БПЛА Ильский НПЗ охватил масштабный пожар. Был нанесен удар по установке первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год, без нее россияне не смогут производить дизельное топливо для путинских оккупационных сил.

Беспилотники СБУ отработали и по Афипскому НПЗ, последствия обстрела этого предприятия пока уточняются.

Источник подчеркнул, что оба завода – законные цели для Украины. Эти предприятия не только обеспечивают топливом «вторую армию мира», но и важны для экономики государства-террориста.

Он добавил, что страна-агрессор – Голиаф, который стоит на нефтяных ногах, и Украина будет подрезать их до тех пор, пока великан не упадет.

Напомним, бывший заместитель главы Министерства энергетики РФ прокомментировал атаки БПЛА на НПЗ государства-террориста.