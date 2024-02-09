В аналитическом материале ISW отмечается, что Путин использовал общение с «американским Соловьевым» для озвучивания западной аудитории пропагандистских нарративов Кремля об истории Украины и вторжении РФ на ее территорию, информирует «НБН».

В интервью российский лидер продемонстрировал, что он все еще стремится уничтожить государственность соседней страны и не заинтересован в переговорах с Киевом для прекращения войны.

Диктатор представил «западные правящие элиты» как препятствие для диалога Москвы с украинским руководством, давая понять, что Киев якобы не является значимой стороной в переговорном процессе.

Помимо этого, в ходе общения с Карлсоном военный преступник пытался показать РФ «потерпевшей стороной», а не организатором вторжения. Для этого Путин традиционно начал выдавать фейки о войне в Украине, которую «в 2024 году начали неонацисты». По словам президента-агрессора, тогда Москва «начала оборонительную кампанию» для защиты «русской нации».

Также глава Кремля во время интервью «переписал» многовековую историю соседнего государства, заявляя, что украинцы «не существуют» как нация и на самом деле «являются россиянами».

Отметим, что в ходе общения с Карлсоном Путин сделал циничное заявление о переговорах Киева и Москвы.