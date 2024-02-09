В эфире национального телемарафона начальник Авдеевской ГВА сообщил, что ситуация в городе остается сложной, «вторая армия мира» пытается окружить его с флангов, информирует «НБН».

По словам чиновника, российские захватчики хотят «отрезать» коксохимический завод через дачный массив и очень сильно давят в этой части Авдеевки. Глава ГВА подтвердил, что «освободители» заходят на окраины города и находятся в частном секторе, где их сдерживают Силы обороны, отбивая атаки врага.

Барабаш отметил, что он видит в Telegram-каналах сообщения о том, что Авдеевка «уже упала». Чиновник опроверг эту информацию, отметив, что подобные заявления – это неуважение к военнослужащим, которые защищают город. Он подчеркнул, что до «все пропало» в Авдеевке еще очень далеко.

Ранее начальник ГВА сообщил, сколько жителей остается в Авдеевке и почему их не удалось эвакуировать.