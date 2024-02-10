Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом проинформировал глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Украины Илья Евлаш.

Дословно из заявления Евлаша, озвученного в ходе эфира национального телемарафона в субботу:

Вражеские силы активно продолжают перебрасывать собственные резервы на замену потерянным на этом направлении и пытается идти в атаку вблизи Синковки, преследуя цель дальнейшего прохождения в направлении Купянска, чтобы блокировать его.

Он также добавил, что вражеским силам приходится восполнять потери вместо усиления группировки из-за достаточно больших вражеских потерь на том направлении, которые «в разы превышают потери ВСУ».

Напоследок Евлаш заявил, что преимущество над оккупантами дают фортификационные постройки и проявление тактического мастерства командиров ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о наступлении оккупантов на Купянск.