Как информирует «НБН», об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения.

В своем обращении к украинскому народу Зеленский заявил:

Я провел детальное и широкое совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов. Речь шла о всем том, что мы уже производим и что планируем к производству. Дроны, снаряды для дронов, боеприпасы, артиллерия, наша техника.

Кроме того, согласно словам президента, во время совещания отдельно было обсуждено развитие и обеспечение мобильных огневых групп.

Напоследок он добавил:

Главком, командующие, чиновники. Четкие задания по финансированию, ускорению контрактов. Все то, что запланировано на год, будет выполнено.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Зеленского высказались о причинах проблем с поставками оружия.