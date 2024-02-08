В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского объяснил, что есть причины, по которым партнеры Украины не могут передать оружие в нужном ей объеме, информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, в Европе нет нужного количества военных производств. Чтобы решить эту проблему, союзникам нужна кооперация, о чем постоянно напоминает украинский лидер.

Кроме того, как отметил Подоляк, европейские государства долгое время сокращали инвестиции в свои вооруженные силы. Политики считали, что при военном доминировании США в НАТО у Альянса всегда будет нужное количество живой силы, оружия, техники, амуниции и т.д.

Теперь стало понятно, что в приоритете у Штатов внутренняя повестка дня, поэтому Европе в сфере обороны нужно переформатироваться, переосмыслить, что такое НАТО, и объяснить своим гражданам важность этого процесса.

Чиновник обратил внимание на обещание Борреля предоставить Украине в этом году 1 155 000 боеприпасов. Представитель ОПУ отметил, что в то же время глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС должны отправить Киеву еще один миллион снарядов.

Подоляк добавил, что сейчас Европа выходит из зоны комфорта, так как ей нужно увеличить свое военное производство, программу поставок оружия нашей стране и обеспечить другую максимальную поддержку Киеву, в частности финансовую.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как ЕС может нарастить поставки снарядов в Украину.