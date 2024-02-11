Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный «Украинской правдой», на время Революции Достоинства этот самый Игорь Плахута работал в Министерстве внутренних дел Украины на должности руководящего силами ВВ, когда был разгон Майдана.

Итак, журналистам удалось узнать о том, что в ночное время, десятого декабря 2013 года, сотрудники правоохранительных органов зачистили Евромайдан от баррикад. Спустя некоторое время, Игорь Плахута, бывший в то время на должности начальника управления Южного территориального командования внутренних войск Министерства внутренних дел заявил, что около 400 бойцов внутренних войск, а также срецотряд «Беркут». Как он отметил, «люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками».

Также в то время Плахута отчитывался о том, что во время проведения данных мероприятий пострадали два «беркутовца».

Есть информация и о том, что 2 января 2014 года, как писали СМИ, чиновник МВД вышел к митингующим украинцам для проведения переговоров. Согласно утверждению ресурсов, это был именно командующий войсками Территориальной обороны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в ВСУ прокомментировали вероятность окружения оккупантами Авдеевки.