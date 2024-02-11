О том, что сейчас «второй армии мира» лишь удается просачиваться в пригородные районы Авдеевки, а также в какой ситуации населенный пункт, и защитники нашей страны соответственно, могут оказаться в окружении, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Сил Обороны Таврического направления Дмитрием Лыховием в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лыховия, при сценарии, допускающем выход захватчиков поближе к «артериям снабжения», то есть к дороге (или путям снабжения), которая проложена немного западнее Авдеевского коксохимического завода, то осуществление поставок, логистическое сообщение, ротация и усиление наших подразделений в городе «будет очень затруднено».

Таким образом, в случае вышеописанного продвижения российско-оккупационных войск, речь можно будет вести об оперативном окружении.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский называл приоритетные цели РФ у Авдеевки и оценивал «успехи» армии Путина.