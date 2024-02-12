Во время брифинга глава Николаевской ОВА рассказал, что «вторая армия мира» начала более подло и коварно наносить удары по областному центру. В течение прошлой недели ВС РФ активизировали атаки на город, информирует «НБН».

По словам чиновника, в ночь на воскресенье, 11 февраля, захватчики четыре раза запускали по Николаеву группы ударных дронов с интервалом в 30-60 минут. Враг не только хотел вызвать большие разрушения, но и навредить спасателям, которые работали на местах ударов.

Ким отметил, что ранее «освободители» применяли эту тактику в других регионах, поэтому удалось разгадать их план и уберечь людей. При этом все же были ранены двое и вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

Напомним, что в ночь на 12 февраля «вторая армия мира» выпустила по Украине ракеты и дроны-камикадзе «Шахед». В Воздушных силах сообщили результаты работы ПВО.