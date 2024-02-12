Американское издание Forbes сообщает, что Силы обороны в районе Авдеевки Донецкой области получили подкрепление. Журналисты пишут, что руководство армии Украины отправило в эту зону фронта одну из лучших бригад ВСУ – 3-ю ОШБр, информирует «НБН».

В публикации отмечается, что на прошлой неделе 3-я отдельная штурмовая бригада находилась в резерве на востоке страны. По всей видимости, происходящее под Авдеевкой за последние недели заставило 3-ю ОШБр приостановить обучение и вернуться на поле боя.

СМИ обратило внимание на заявление командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского. Бригадный генерал накануне сообщил о подкреплении для Авдеевки с привлечением свежих эффективных сил.

Напомним, глава пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий высказался о возможности оперативного окружения Авдеевки войсками РФ.