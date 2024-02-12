В Telegram-канале Бердянской ГВА сообщается, что 10 февраля в городе был ликвидирован предатель Украины Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Коллаборант помогал россиянам отбирать у местного населения бизнес и имущество, информирует «НБН».

Фото — t.me/berdmisk

До начала полномасштабной войны Галий по прозвищу «Саня Спичкин» занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий. С приходом российских войск в Запорожскую область коллаборант стал помогать захватчикам обкрадывать его соотечественников, а также докладывал местной «власти» об украинских патриотах.

Telegram-канал «Бердянск Сейчас» отмечает, что официальных сообщений о том, как ликвидировали соратника оккупантов, нет. Однако есть информация, что на «концерт Кобзона» предатель Украины отправился путем отравления.

Напомним, что во временно захваченном Лисичанске Луганской области 3 февраля ликвидировали «министра ЧС ЛНР».