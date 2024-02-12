Глава пресс-центра в эфире «24 канала» рассказала, что на левобережье Херсонщины ВС РФ продолжают проводить «мясные» штурмы с большим количеством пехоты, поскольку им запрещено использовать бронетехнику, информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «Юг», при этом интенсивность активности «освободителей» в этой зоне фронта снижается, поскольку командованию врага все сложнее находить энтузиастов для формирования новых штурмовых групп.

Однако снижение интенсивности атак путинских оккупационных сил на левобережье региона может быть временным, пока руководство ВС РФ не подтянет резервы.

Ранее командование оккупантов забирало захватчиков с других направлений. Бойцы, которые не знали о ситуации на этом участкефронта, соглашались идти на штурмы.

Напомним, в ВСУ рассказали, как защитникам удается удерживать позиции на левобережье Херсонской области.