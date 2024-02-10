О том, что наши воины не прекращают удерживать захваченный плацдарм по левому берегу реки Днепр в Херсонской области, вопреки ожесточенным попыткам путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, в операционном районе, подконтрольном Силам Обороны Юга, продолжается интенсивное ведение контрбатарейной борьбы, и, судя по всему, именно благодаря этому, враги не в состоянии выбить подразделения ВСУ с ранее «зачищенных» от россиян позиций на левобережье Днепра.

В частности, все совершенные «освободителями» неоднократные штурмы, закончились для них полной неудачей — понеся существенные потери, захватчики отошли на свои исходные позиции.

Ранее наш новостной портал писал о том, что Гуменюк называла ошибки РФ, которые помогают защитникам «утилизировать» оккупантов на левобережье Херсонщины.